- Romania se confrunta cu o situație extrem de alarmanta, care ar trebui sa ne puna pe ganduri pe toți. Deși se vorbește prea puțin despre acest lucru, pericolul este uriaș. Numarul tinerilor diagnosticați cu HIV-SIDA s-a dublat, ceea ce-i ingrijoreaza foarte mult pe experți. Și pentru noi ceilalți…

- Administrația piețelor Focșani a organizat astazi o expoziție cu vanzare de Ziua Painii și a Bobului de Grau, eveniment organizat in Piațeta Balada din Focșani. Au fost prezenți producatori locali, cu o multitudine de produse de panificație, dar și cu branzeturi, dulcețuri, zacusca și alte conserve…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ‘Sf. Parascheva’ Iasi, dr. Florin Rosu, se declara ingrijorat de cresterea numarului persoanelor seropozitive diagnosticate la Centrul Regional HIV-SIDA. ‘Am constatat ca s-a dublat numarul pacientilor nou diagnosticati in centrul nostru cu patologia HIV-SIDA.…

Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi, dr. Florin Rosu, se declara ingrijorat de cresterea numarului persoanelor seropozitive diagnosticate la Centrul Regional HIV-SIDA.

- Consiliul Județean continua lucrarile de reabilitare a podurilor de pe drumurile județene. Președintele CJ Vrancea, Catalin Toma, anunța ca in aceste zile se toarna stratul de uzura pe podul din beton armat de pe DJ 205 D, peste paraul Chiosa, la Paltin. „Asfaltarea are loc in cadrul proiectului ”Consolidare…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ‘Sf. Parascheva’ din Iasi, dr. Florin Rosu, a declarat ca s-a schimbat profilul pacientului COVID admis in Terapie Intensiva. Potrivit sursei citate, de la inceputul lunii iulie si pana in prezent au fost tratati in regim de terapie intensiva 39 de pacienti iar…

- Continuam manifestarile culturale in cadrul evenimentului ”August artistic” Vineri, 19 august 2022, de la ora 20.00 Ansamblul Folcloric “Țara Vrancei” va invita sa va prindeți in hora, in Piața Unirii din Municipiul Focșani intr-o seara in care vom petrece romanește și vom incerca sa facem un mare flashmob…

- Proiectul „Gradinița de vara 2022”, un proiect dedicat celor mici, s-a incheiat! A fost un proiect bine structurat și analizat, desfașurat la inițiativa și cu sprijinul nemijlocit al Primariei Focșani, prin domnul Primar Cristi Valentin Misaila, Consiliului Local și Inspectoratului Școlar Județean Vrancea,…