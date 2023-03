Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea transportului energetic eficient in Republica Moldova inregistreaza un trend de creștere, in ultimii 5 ani. Conform datelor procesate de catre Agenția pentru Eficiența Energetica, in perioada anilor 2018 – 2022 in Republica Moldova au fost inregistrate peste 27 mii de autoturisme electrice…

- Odata cu tranziția catre mașini electrice, constructorul german dorește sa devina unul dintre cei mai mari și mai importanți producatori de automobile electrice. Constructorul din Wolfsburg va incepe, treptat, sa-și mareasca aceasta gama de modele electrice odata cu lansarea unor viitoare astfel de…

- Egiptul cauta investiții in toate aspectele producției de energie, fie ca este vorba despre combustibili fosili tradiționali sau din surse regenerabile, a declarat ministrul petrolului și resurselor minerale, Tarek El Molla, scrie hellenicshippingnews.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In estul Ungariei muncitorii se pregatesc sa construiasca cea mai mare uzina de baterii pentru automobilele electrice din Europa, spre nemultumirea locuitorilor din regiune care se mobilizeaza pentru a opri acest proiect chinez si ambitiile premierului Viktor Orban, informeaza AFP.

- Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 6,8% anul trecut, in comparatie cu 2021, autoturismele “electrificate” inregistrand un salt de 49% si o cota de piata 21,7% din total, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), publicata vineri. Pe piata nationala,…

- Patru din cinci masini noi vandute in Norvegia in 2022 au fost alimentate cu baterii, in frunte cu Tesla, dar unii din industrie spun ca noile taxe ar putea zadarnici obiectivul tarii de a deveni prima care sa puna capat vanzarii de automobile pe benzina si diesel pana in 2025, transmite Reuters,…

In cursul anului 2022, Direcția Generala Permise de Conducere și Inmatriculari a eliberat 1.069.457 de permise de conducere și 1.466.982 de certificate de inmatriculare.