Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 68 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.061 de teste, dintre care 744 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 35 de cazuri. In Timis, 136 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 23 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 76 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.870 de teste, dintre care 857 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 38 de cazuri. In Timis, 140 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 33 la ATI. In…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 86 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.753 de teste, dintre care 803 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 48 de cazuri. In Timis, 142 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 27 la ATI. In ultimele…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 21 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 738 de teste, dintre care 459 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 12 cazuri. In Timis, 132 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 27 la ATI. In ultimele 24…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 31 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate doar 760 de teste, dintre care 348 de teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 21 cazuri. In Timis, 136 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 24 la ATI. In ultimele…

- Potrivit bilanțului prezentat azi de autoritați, in judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 67 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 735 de teste, dintre care 313 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 30 de cazuri. In Timis, 324 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 313 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 1.712 teste, dintre care 967 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 150 cazuri. In Timis, 544 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 62 la ATI. In ultimele 24…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 244 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate insa doar 900 de teste, dintre care 318 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 139 cazuri. In Timis, 514 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 67 la ATI. Numarul…