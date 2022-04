Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, miercuri, 1.464 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, dublu fata de ziua precedenta. Au fost raportate și 26 decese, inclusiv al unui copil. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.464 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – […] The post S-a dublat numarul de infectari cu COVID-19. 26 de persoane au murit, inclusiv un copil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .