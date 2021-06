S-a dublat numărul de călători pe ruta spre Otopeni! Acum sunt 14 pe tren Un tren care circula pe linia Gara de Nord-Aeroportul Otopeni are in medie 14 calatori iar zilnic cicula 1.000 de pasageri cu cele 70 de garnituri, conform ministrului Transporturilor, Catalin Drula. Acesta susține ca numarul de calatori continua sa creasca. In urma cu o luna de zile, Money.ro a facut un experiment. Și anume, reporterii au mers de mai multe ori intr-o singura zi pe aceasta ruta, utilizand automotoarele tuturor companiilor care opereaza, cu scopul de a vedea cat de pline sunt trenurile, ce condiții ofera garniturile și cum arata traseul, aspect foarte important pentru ca o line… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trenul Gara de Nord - Aeroport a ajuns sa fie folosit de peste 1.000 de pasageri/zi, în timp ce media de pâna acum fusese de 600, a spus ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Pe zi sunt 36 de trenuri pe sens, cadența este de 40 de minute, iar calatoria dureaza 20-25 de minute și costa…

- "Cifra zilei care ne bucura: peste 1000 pasageri pe zi, in medie, la trenul Gara de Nord-Otopeni, in ultima saptamana. Și continua sa creasca, pe masura ce revenim la normalitate și oamenii afla de aceasta opțiune: convenabila - stația de tren este chiar la ieșirea din terminalul Sosiri Internaționale;…

- ”Cifra zilei care ne bucura: peste 1000 pasageri pe zi, in medie, la trenul Gara de Nord-Otopeni, in ultima saptamana. E o crestere semnificativa si vine in contextul unei reveniri a traficului de pasageri pe Aeroportul Henri Coanda – 17000 pasageri/zi, media ultimei saptamani. Suntem inca departe de…

- Peste 1.000 de pasageri pe zi au circulat, in ultima saptamana, cu trenul intre Gara de Nord si Aeroportul International Henri Coanda (Otopeni), a anuntat, luni, pe pagina sa de Facebook, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. "Cifra zilei care ne bucura: peste 1000 pasageri pe zi, in medie,…

- Potrivit ministrului Transporturilor, Catalin Drula, se va construi un nou drum expres Cluj-Dej. Acest drum este planificat sa continue spre Bistrita si spre Baia Mare, bifurcandu-se astfel de la Dej „A fost lansata licitatia pentru proiectarea drumului expres Cluj-Dej. Durata contractului pentru realizarea…

- „A fost lansata licitatia pentru proiectarea drumului expres Cluj-Dej. Durata contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate a drumului de circa 75 de km este de 18 luni. Asta pentru ca DX Cluj-Dej beneficiaza de modelul nou de caiet de sarcini, al carui sablon a fost pregatit la inceput de…

- “A fost lansata licitatia pentru proiectarea drumului expres Cluj-Dej. Durata contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate a drumului de circa 75 de km este de 18 luni. Asta pentru ca DX Cluj-Dej beneficiaza de modelul nou de caiet de sarcini, al carui sablon a fost pregatit la inceput de…

- Stația Patinoar PO, de pe linia ferata care unește Gara de Nord de Aeroportul Otopeni, este funcționala de la 1 iunie, dupa ce s-a facut recepția in data de 15 aprilie. Aceasta stație se afla in dreptul patinoarului Telekom Arena, construit de omul de afaceri Ion Țiriac, la Otopeni. De aici și numele…