S-a drogat și s-a urcat la volan: Poliția l-a prins înainte de a produce o nenorocire Un tanar de 32 de ani a fost oprit sambata in trafic in Agnita, județul Sibiu. La testarea cu aparatul DrugTest, polițiștii au constat ca șoferul era sub influența drogurilor.

