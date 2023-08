Fostul ministru al Transporturilor si al Afacerilor Interne, Lucian Bode ,a transmis, miercuri, un mesaj politic de pe santierul autostrazii Nusfalau- Suplacu de Barcau, unde se afla alaturi de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, scrie News.ro.

”Toata agitatia politica de la Bucuresti este doar o agitatie politica. Normalitatea este asta: muncim impreuna in interesul celor care ne-au votat”, a declarat Bode, care a anuntat ca 20% dintre kilometrii de autostrada din Romania au fost inaugurati in mandatul sau si in cel al lui Grindeanu.

"As vrea sa vedeti aceasta vizita a domnului…