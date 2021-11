S-a dezbrăcat chiar când trecea Joe Biden Presedintele american, Joe Biden, aflat marti in drum spre summitul COP26 din Scotia, a avut surpriza de a fi fotografiat de un barbat... dezbracat, relateaza AFP. Jurnalistii care calatoresc cu presedintele american au raportat incidentul care s-a produs in timp ce Joe Biden calatorea de la Edinburgh la Glasgow, unde se desfasoara conferinta privind schimbarea climatica. "La un moment dat, in timp ce ne aflam inca pe drumuri de provincie, un scotian inalt si gol a aparut la fereastra, facand o fotografie coloanei oficiale cu telefonul", au afirmat jurnalistii in raportul lor,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

