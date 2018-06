S-a dezbatut motiunea simpla la adresa ministrului Finantelor

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor dezbate astazi motiunea simpla prin care PNL cere demisia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. Liberalii acuza lipsa de predictibilitate a masurilor Guvernului in domeniul fiscal, precum si intentia de a face Pilonul II de pensii optional, scrie Romania TV. 39; 39;Au trecut…

- Motiunea simpla împotriva ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, intitulata "Harababura fiscala PSD-ALDE te lasa fara banii tai de pensie!", initiata de liberali, va fi dezbatuta luni în plenul Camerei Deputatilor, votul fiind

- Camera Deputatilor va dezbate astazi, incepand de la ora 16.00, motiunea simpla depusa de PNL si intitulata ”Harababura fiscala PSD-ALDE te lasa fara banii tai de pensie!”, care vizeaza, printre altele, activitatea ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Deputatii vor dezbate, in plenul de luni, motiunea simpla prin care PNL cere demisia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. Liberalii acuza lipsa de predictibilitate a masurilor Guvernului in domeniul fiscal, precum si intentia de a face Pilonul II de pensii optional.

- In aceeasi zi in care un numar semnificativ de angajati din Sanatate au iesit in curtile spitalelor din Bucuresti si din tara, timp de doua ore, cat au fost in greva de avertisment, pentru a-si arata nemultumirea fata de plafonarea sporurilor, Sorina Pintea da, practic, si testul motiunii, in Parlament.…

- La o zi dupa ce fusese dezbatuta in Camera Deputatilor, in prezenta lui George Ivascu, motiunea simpla depusa de PNL si sustinuta de alti alesi ai neamului din randul Opozitiei, in privinta Centenarului, a fost supusa votului. Iar rezultatul acestei proceduri a aratat faptul ca din cei 263 de deputati…

- Odata ce s-a incheiat “Ora prim-ministrului”, in cadrul careia sefa Guvernului a raspuns chemarii parlamentarilor liberali de a veni sa “le explice romanilor unde sunt banii din cresterea economica”, sedinta de marti a deputatilor va continua cu o alta initiativa depusa de alesii neamului de la PNL.…

- Demersul celor 67 de parlamentari de la PNL, in frunte cu Raluca Turcan, liderul deputatilor liberali, vizandu-l pe social-democratul Valentin Popa, ministrul Educatiei, a picat la vot, miercuri, in Camera Deputatilor. Supusa votului plenului miercuri in jurul pranzului, motiunea simpla a primit 93…