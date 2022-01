Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este sarbatorita zilei astazi! Vedeta a fost asaltata de mesaje frumoase și cadouri chiar de la primele ore ale dimineții. Ei bine, printre toate cele pe care le-a primit, bineințeles, cel mai important este de la nimeni altul decat partenerul ei de viața, Marius Elisei! Iata cu ce a surprins-o…

- Oana Roman a dat dovada de foarte multe ori ca este o familista convinsa, astfel ca de cele mai multe ori alege sa iși petreaca timpul in preajma partenerului ei de viața și a fiicei lor. Astazi, cei trei au vrut sa profite de soarele de afara și au decis ca este momentul potrivt pentru a face o plimbare…

- Dupa un an plin de evenimente, care mai de care mai diferite, Oana Roman face ultimele pregatiri inainte de sfarșitul de an. Deși era pe cale sa divorțeze, lucrurile merg din ce in ce mai bine in relația cu Marius Elisei. Dar, pe ultima suta de metri, mama vedetei, Mioara Roman, i-a trimis o scrisoare…

- Oana Roman a rabufnit pe rețelele de socializare, dupa ce a fost dezamagita de firma la care a apelat pentru a-și face perdelele pentru bucatarie. Fiica lui Petre Roman s-a enervat cumplit și a povestit ce s-a intamplat pas cu pas. Deși parea ca o sa aiba o zi liniștita, Oana Roman s-a enervat la culme…

- Oana Roman este foarte activa pe paginile de socializare și impartașește multe momente cu urmaritorii ei. De data aceasta, vedeta a fost intrebata cu ce se ocupa Marius Elisei, partenerul ei de viața. Ea a fost deschisa și a explicat ca amandoi au o afacere, principala sursa de venit a familiei. Chiar…

- Oana Roman a fost criticata in ultima perioada de internauți pe rețelele de socializare. Vedeta este extrem de activa in mediul online, iar acum, a rabufnit la adresa fanilor care jignesc. Iata ce le reproșeaza partenera de viața a lui Marius Elisei.

- Oana Roman a fost intr-o frumoasa vacanța in Cipru, insa finalul a fost unul care i-a lasat un gust amar. Vedeta a marturisit ca a fost jignita și tratata intr-un mod total neadecvat in aeroport. Timp de cateva zile, Oana Roman și Marius Elisei au fost alaturi de fiica lor, Isabela, intr-o vacanța pentru…