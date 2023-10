Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini cu noua casa a Claudiei Iosif, la scurt timp dupa ce s-a spus ca s-a despartit de Dorian Popa. Creatoarea de moda a publicat pe Instagram imagini pentru a impartași bucuria cu fanii ei.In luna august, Claudia și-a anunat fanii ca și-a cumparat o casa, iar acum aceasta este…

- Zille trecute, un apropiat al lui Dorian Popa și al Claudiei Iosif a declarat ca cei doi locuiesc deja in case separate și ca relația s-a incheiat. Avand in vedere zvonurile aparute, Claudia Iosif a avut și prima reacție.Bruneta nu a confirmat cele aparute in spațiul public, insa a tinut sa precizeze…

- Marius Elisei a trecut peste desparțirea de Oana Roman și-a refacut deja viața alaturi de noua iubita. Cei doi s-au mutat deja impreuna dupa doar o luna de relație și au planuri mari de viitor impreuna, dupa cum a anunțat el intr-o emisiune televizata. Pe 3 septembrie Marius Elisei s-a desparțit definitiv…

- Recent, s-au implinit 15 ani de la momentul in care Andra și Catalin Maruța au devenit, oficial, soț și soție. Cele doua vedete par suflete pereche, insa inimile lor au fost cucerite și de alte persoane. Artista nu a fost prima dragoste a prezentatorului. Cea pentru care a simțit intaia oara fiorii…

- La scurt tip dupa ce a confirmat ca are o noua relație dupa desparțirea de Oana Roman, Marius Elisei a publiccat prima imagine cu iubita lui. Acesta i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare.„Iți mulțumesc pentru tot, iți mulțumesc penteu ca mi-ai pus din nou zambetul pe buze, iți mulțumesc…

- Dupa 13 ani de relație, Emilia Ghinescu și Sebastian Albastroiu s-au desparțit. Foarte discreta in ceea ce privește relația ei, artista de muzica populara a dat de ințeles ca și din cauza distanței s-a desparțit de iubit, alaturi de care are o fetița. In urma cu cateva luni, Emilia Ghinescu spera sa…

- Luna august se apropie cu pași rapizi, iar astrele nu se lasa mai prejos și vin cu vești pentru fiecare zodie din Horoscop. Unii nativi ajung sa aiba conflicte serioase cu persoana iubita.Astrele vin zilnic cu vești pentru nativii din Horoscop. Daca pentru unii se anunța impliniri pe toate sectoarele…