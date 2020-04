Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai bune voci de la noi a trecut printr-un adevarat coșmar in copilarie. Atunci cand avea cea mai mare nevoie de ambii parinți, aceștia au divorțat din cauza neințelegerilor, lucru care și-a pus amprenta asupra sa. Citește și: Carmen de la Salciua, la momentul adevarului!…

- La insistențele fanilor, Carmen de la Salciua recunoaște intr-o postare pe Instagram ca relația dintre ea și Culița Sterp s-a incheiat. Cantareața de muzica de petrecere a lasat sa se ințeleaga ca nepotrivirea de caractere este motivul principal al desparțiri. Mai mult decat atat, se pare ca artista…

- Cantarețul de muzica de petrecere sare in apararea Biancai de la Puterea dragostei, dupa ce in weekend au aparut mai multe poze și filmulețe controversate din trecutul concurentei. Culița Sterp a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare pentru cei care in ultimele zile au aruncat cu pietre in…

- O vorba din popor spune ca „ciorba reincalzita nu mai are gust bun“, dar unii se impaca și dupa a șaptea desparțire sau chiar dupa divorț. Așa s-a intamplat și intre cuplul Carmen de la Salciua și Culița Sterp. Dupa mai multe certuri și impacari, apoi alte certuri și alte impacari, se pare ca povestea…

- Dupa ce s-au despartit si s-au impacat de cateva ori, Carmen de la Salciua și Culita Sterp au revenit la sentimente mai bune și sunt din nou impreuna, spre bucuria apropiaților, dar și a fanilor. Dupa ce „Regina Youtube-ului” a postat mai multe fotografii cu ea și Culița Sterp pe rețelele de socializare,…

- Dupa ce s-au despartit si s-au impacat de cateva ori, Carmen de la Salciua si Culita Sterp au ingropat securea "razboiului". Ba mai mult, par sa fie mai fericiti ca niciodata. Dupa ce cantareata a postat mai multe fotografii cu cei doi pe retelele de socializare, de data asta a fost randul artistului…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp s-au impacat de curand, spre bucuria fanilor lor.. si, unde era mai potrivit sa Sarbatoreasca marea impacare daca nu undeva la munte. Asfel, imediat dupa Anul Nou, cei doi si-au facut bagajele si au zburat tocmai in Elvetia, la ski.