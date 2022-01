Stiri pe aceeasi tema

- Dana Coteanu, cunoscuta sub numele de scena de Dana Marijuana, a ramas din nou singura, dupa ce s-a desparțit de partenerul de viața, cel alaturi de care iși creștea cele doua fetițe. Artista a divorțat de Sebastian Calu, barbatul alaturi de care are o fetița, in urma cu cațiva ani. ,,Oficial m-am desparțit…

- Rica Raducanu se afla intr-o stare extrem de proasta. Vedeta trece prin clipe ingrozitoare și risca sa moara. Portarul legenda al Rapidului are mari probleme de sanatate, la cei 75 de ani. Fostul rapidist are dureri crunte la genunchi, iar situația s-a agravat, in loc sa se amelioreze. Mai mult, Rica…

- Relația Cristinei Ich cu Alex Pițurca e pe butuci? Bruneta a fost surprinsa in brațele altui barbat și, conform zvonurilor, i-ar pune „coarne” partenerului ei de viața. Dupa ce a vazut ca a fost surprinsa de paparazzi, imbrațișandu-se cu un barbat, altul decat iubitul ei, Christina Ich a reacționat…

- Dinu Maxer a fost extrem de transparent și a povestit despre relația pe care a avut-o cu Nicoleta Luciu. Puțini știau motivul real al separarii celor doi. Ce i-a adus pe drumuri separate? Dinu Maxer, detalii despre relația cu Nicoleta Luciu: motivul desparțirii Dinu Maxer a acceptat și el provocarea…

- Deși de multe zile se vorbește despre relația pe care ea o are cu Laurențiu Reghecampf, Corina Bilcon nu a facut pana acum nicio declarație in spațiul public. Insa, de curand, pe rețelele de socializare, șatena a avut o prima reacție ce face referire la viața sa amoroasa. Iubita lui Laurențiu Reghecampf…

- Denisa Nechifor și Adrian Cristea au trait in trecut o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au impreuna o fetița, insa relația lor nu a rezistat și s-au desparțit cand Rania era inca mica. Fosta iubita a lui Adrian a vorbit despre ce fel de relație are cu acesta in prezent. „Sunt subiecte delicate,…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit, la Digi Fm, despre relația de colaborare pe care a avut-o cu premierul Florin Cițu. Arafat a explicat cum a colaborat cu premierul demis cu un numar record de voturi. "Nu am avut nicio problema. Eu sunt secretar de stat, relația de munca a fost una buna. Am…