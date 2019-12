S-a desluşit marele mister! De ce cântă Ştefan Hruşcă doar COLINDE de peste 25 DE ANI Ștefan Hrușca aduna o mulțime de fani in salile de concerte, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna. "O gramada le stiu de-acasa, din Leud, primele colinde. Dupa aia am inceput sa merg prin tara si am cules. Intr-o prima faza singur, pe urma l-am avut pe George Tarnea cu mine si m-a ajutat el foarte mult. Am continuat si dupa ce s-a stins George. Am prieteni in tara care sunt ca vestitorii: Stefane, vezi ca in zona aceea am o matusa care stie cateva colinde, te intereseaza? Si asa ajung in multe locuri din tara", a spus Stefan Hrușca despre pasiunea sa pentru colinde. Lista celor mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO/ S-a dat startul sarbatorilor de iarna la Cugir. Aprinderea luminițelor din bradul de Craciun, concert de colinde și spectacol oferit de Ceata de urși din Comanești – Bacau O atmosfera de mare bucurie, vineri seara, pe bulevardul central al orașului Cugir, unde peste 200 de localnici…

- Nu e Craciun daca nu canta Fuego „impodobește mama bradul”. Paul Surugiu – Fuego revine la Timișoara cu tradiționale piese de iarna și nu numai. Va „ninge cu flori de lumina” la Timișoara. Nu e Craciun daca nu canta Fuego „impodobește mama bradul”. Paul Surugiu – Fuego revine la Timișoara cu tradiționale…

- „Avia Invest", compania care administreaza Aeroportul Internațional Chișinau, anunța ca a dat start sarbatorilor de iarna. Magia sarbatorilor de iarna se resimte deja in aeroport, iar de un decor parca desprins din basme se pot bucura toți cei care ii pașesc pragul.

- Avand in vedere apropierea sarbatorilor de iarna și comerțul tradițional crescut de carne de porc și porci vii din aceasta perioada, Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Buzau informeaza ca, in conformitate cu legislația in vigoare și contextul epidemiologic actual impus de prezenta…

- Autoritațile județene fac pregatiri pentru sarbatorile de iarna. Se anunța o parada spectaculoasa de 1 Decembrie, vehiculele militare fiind scoase in centrul Buzaului spre a fi admirate de la cei mai mici pana la bunici. Bugetul acordat de autoritațile județene va fi suplimentat. In ședința de joi a…

- Italienii au apelat la cei mai mari specialisti in citirea pe buze pentru a afla daca starul celor de la Juventus si-a injurat antrenorul sau nu, cand a fost schimbat in minutul 55 al meciului cu AC Milan.

- Parisul cauta specialiști in afara UE. Franta va introduce din vara cote de lucratori imigranti extracomunitari Franta va introduce cote de lucratori imigranti din afara Uniunii Europene, a declarat marti ministrul muncii, Muriel Penicaud, o masura ceruta de multa vreme de partidele de dreapta, transmit…

- ORA DE IARNA 2019. Trecerea la ora de iarna va avea loc in ultima duminica a lunii octombrie, astfel, in noaptea dintre 26 si 27 octombrie 2019, ora 4:00 va deveni ora 3:00, ceea ce inseamna ca ne vom trezi mai devreme cu o ora. In aceasta perioada ziua scade treptat, iar noaptea devine…