- PREZENT: Doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. (asta dupa ce in urma nu cu mult timp a fost investigat un caz similar). Ambele cazuri de aceasta data sunt din București. Potrivit informațiilor…

- Pana in prezent in Romania au fost analizate 76 de probe in vederea identificarii unor posibile cazuri de infectari cu tuplina britanica de coronavirus. Ministerul Sanatații anunța ca a fost depistat un singur caz de imbolnavire cu noua mutație de Covid-19. „Pana la data de 17.01.2021 au fost raportate…

- Danemarca a anuntat simbata ca a depistat un prim caz de contaminare cu noua varianta de coronavirus inalt contagioasa din Africa de Sud, precum si o crestere a numarului de infectari cu varianta foarte transmisibila B117 identificata initial in Marea Britanie, informeaza Reuters. Institutul national…

- „Pe teritoriul Romaniei, nu a fost confirmata pana in prezent noua varianta SARS-Cov-2 depistata in Marea Britanie. O noua tulpina se poate confirma numai prin secvențierea genomului viral de catre institutele sau unitațile sanitare abilitate, iar aceasta procedura tehnica va fi definitivata zilele…

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din București, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre noua tulpina de COVID-19, considerata de mai mulți experți ca fiind mai contagioasa și cu risc de a provoca o noua criza medicala. Romania și mai multe state membre ale…