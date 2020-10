S-a descoperit apă pe Lună. NASA își face planuri cu resursele naturale de acolo NASA a confirmat ca a descoperit apa pe suprafața luminata de Soare a Lunii. Descoperirea este extrem de importanta pentru ca dovedește ca apa poate fi distribuita pe suprafața lunara și nu se limiteaza la locuri reci și umbrite. Observatorul SOFIA a detectat molecule de apa (H2O) in craterul Clavius, unul dintre cele mai mari cratere, vizibil și de pe Pamant. Pana acum, specialiștii au detectat o anumita forma de hidrogen, dar nu au putut distinge intre apa și substanța chimica apropiata, hidroxil (OH). Datele din aceasta locație dezvaluie apa in concentrații de 100 pana la 412 parți pe milion.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

