S-a deschis Xpert Beauty in Baneasa Feeria. E paradisul produselor cosmetice?

- Mitsubishi Electric Europe, prin diviza Mitsubishi Electric Living Environmental Systems, a inaugurat prima sucursala a companiei din Romania, la București, intarind astfel prezența brandului pe piața din Romania.

- Grupul spaniol Porcelanosa a inaugurat un showroom in Romania, deschis in parteneriat cu Delta Studio, dupa o investitie de peste jumatate de milion de euro. Noul showroom se desfasoara pe o suprafata de aproximativ 1.000 mp.

- Primul magazin gol din Romania s-a deschis seara trecuta in Bucuresti. The Empty Shop este este un concept diferit gandit in scop umanitar, un loc in care clientii si vizitatorii sunt invitati nu pentru a goli rafturile, ci pentru a le umple cu haine pe care nu le mai imbraca, pentru a fi donate unor…

- The Empty Shop este un magazin cu scop umanitar, cu puncte de colectare in alte 12 mall-uri din Romania. Centrul comercial de la Galati isi propune sa stranga cel putin 500 de kilograme de haine, in doua saptamani, pe care „Let’s Do It, Romania” le va distribui catre 1.000 de familii nevoiase.

- Cați aditivi are pateul vegetal. Ne aflam in plin post al Paștelui, iar mulți credincioși se bazeaza pe consumul de pate vegetal, in aceasta perioada. Doar ca acest produs nu conține doar legume, așa cum s-ar crede la prima vedere. Este plin de aditivi! Organizația pentru Protecția Consumatorilor InfoCons…

- Copiii pot fi foarte pretențioși când vine vorba de hainele pe care le poarta! Pentru ei, avem o veste buna! La Constanța, a fost deschis primul magazin Mr. Pich din România, unde parinții vor gasi hainuțe create cu atenție la tendințe, calitate și design. Colecțiile pun accent…

- Actrița este nevoita sa se abțina de la ceea ce-i place foarte mult. Olga Balan traiește in Italia, acolo unde pastele sunt delicioase, dupa cum insași afirma. Le evita insa, pentru a nu avea probleme cu silueta. Olga Balan traiește in Italia de ani buni. Și-a facut acolo o cariera stralucita, ca actrița…

- Firma de aparare și securitate SAAB a deschis un birou in țara noastra, iar compania se afla in discuții avansate cu Ministerul Apararii, a declarat pentru Capital, Razvan Antoni, country manager SAAB Romania.