Stiri pe aceeasi tema

Atat Republica Moldova, cat și autoritațile separatiste din Transnistria au negat vineri informația lansata de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei privind trupele rusești care se concentreaza in republica autoproclamata Transistria și se pregatesc sa efectueze "provocari" la frontiera.…

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei este preocupat de perspectiva crearii Republicii Populare Herson.

Au fost lupte grele la Odesa noaptea trecuta! Unitatea de Aparare Aeriana a Forțelor Armate ale Ucrainei susține ca a doborat o racheta ruseasca

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis intr-o actualizare recenta ca trupele ruse au ocupat un „culoar de uscat" cu peninsula Crimeea, care a fost anexata de Rusia in 2014.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat ca „drapelul ucrainean a fost ridicat deasupra orașului Makariv", iar forțele ruse au fost respinse.

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunța ca pregatește o contraofensiva impotriva Ucrainei. „Trecem acum de la modul de aparare la cel de contraofensiva", a transmis Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, informeaza NEXTA.

In afara fața de munca eroica a Forțelor Armate ale Ucrainei, civilii, inclusiv romii, vin in ajutor, scrie publicația de limba ucraineana și rusa Unian.

Armata Rusiei a intrat in Berdyansk și a preluat controlul orașului aflat in sud-estul Ucrainei, anunța primarul Oleksandr Svidlo.