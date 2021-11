Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au confirmat ca Dan Țandea a fost gasit intr-o fosa septica.”In cursul acestei dimineți, in jurul orei 04.50, polițiștii au fost sesizați printr-un apel la numarul unic de urgența 112 cu privire la caderea unei persoane intr-un canal de scurgere. Evenimentul semnalat s-ar fi petrecut…

- Polițiștii clujeni au facut cercetarea la fața locului, la ferma din Apahida, unde cadavrul celui mai mare fermier din județul Cluj a fost gasit intr-o fosa septica.In cauza morții lui Dan Țandrea exista suspiciuni mari pentru care procurorul criminalist a dipus emiterea unei ordonanțe de efectuarea…

- Soferul unui autobuz care transporta elevi din Colonesti si Rachitoasa, județul Bacau, a fost depistat la inceputul saptamanii conducand sub influenta alcoolului, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, Catalina Paduraru. Barbatul a ramas fara... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul cantarețului de muzica populara Petrica Mițu Stoian. In varsta de 61 de ani, acesta a murit la Secția ATI a Spitalului Județean din Reșița, dupa ce fusese internat la Clinica privata Nera pentru tratament post-Covid.

- Violența in familie la Blaj: O femeie a reclamat ca a fost batuta de iubit. Polițiștii i-au deschis barbatului dosar penal Polițiștii din Blaj au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat concubina. Pe numele sau a fost intocmit și un dosar penal, pentru violența…

- Un barbat de 35 de ani din Targu Jiu a fost gasit impușcat in cap, dar in viața, pe scaunul din dreapta a mașinii sale, parcata langa Spitalul Județean de Urgența. Medicii au intervenit și i-au acordat primul ajutor, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

- Polițiștii din Iași au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul pilotului Adrian Raspopa, care a murit sambata, dupa un accident produs la Raliul Iașului. „Avand in vedere decesul...

- Doi barbați, in varsta de 39, respectiv 44 de ani, au fost surprinși, pe 21 august, de catre polițiștii din orașul Fieni, județul Dambovița, in timp ce transportau un urs braconat, dupa ce animalul fusese prins intr-o capcana neautorizata. Un dosar penal a fost deschis in acest caz.