S-a deschis TOP ACCESORII GSM, magazin de accesorii pentru telefoane

- Bistrițenii din partea de sus a orașului au de acum un magazin destinat animaluțelor lor de companie, mai aproape de ei. Cei de la ZOO Hobby au deschis inca un magazin, in Ștefan cel Mare, langa Cotidian. Proprietarii de animaluțe au cautat produsele cele mai bune pentru prietenii lor necuvantatori.…

- Proiectul „Buzau, oras deschis starii de bine” continua. Pe 25 martie, Roxana Nicolau, psihoterapeut si supervizor in formarea terapiei cognitiv-comportamentale, va fi invitata unei conferințe interactive urmata de un atelier practic cu tema „Capcanele mentale sau cum ne sabotam”. Evenimentul se adreseaza…

- V. S. Un secol de viața! Ploieșteanca Smaranda Craciunescu este printre puținii locuitori ai Ploieștiului care au atins varsta de 100 de ani, iar ieri, la aniversare, municipalitatea i-a oferit o diploma aniversara, un tort, un buchet de flori și o suma de bani. Smaranda s-a nascut in 1923, in comuna…

- Domeniul Regal Savarșin va fi deschis publicului in perioada mai-octombrie 2023. Vor putea fi vizitate Satul Regal, Casa Ceaiului, Muzeul Automobilului, Atelierul Auto al Regelui Mihai și Magazinul de Suveniruri in zilele de vineri, sambata și duminica. „Se fac pregatiri intense pentru ca Satul Regal…

- N-au mai avut rabdare sa se incalzeasca afara, așa ca au deschis și magazinașul din partea de sus a orașului. Astfel, inghețata delicioasa de la Gelateria Aniela o puteți savura și de langa laboratorul de pe Calea Moldovei. Inghețata cremoasa, cu arome naturale diversificate, facuta cu pasiune la Gelateria…

- Demisie cu rasunet in PNL! Directoarea adjuncta a Liceului Tehnologic din Patarlagele , și-a dat demisia din PNL, pierzandu-și astfel calitatea de consilier din Consiliul Local Patarlagele. Dupa ce saptamana trecuta, Mustața a fost cunoscuta la nivelul intregii țari dupa ce a fost acuzata de furt din…

- In aceasta dimineața, au avut loc ceremonile militare prilejuite de deschiderea anului de instructie 2023 in toate marile unitati subordonate Diviziei 2 Infanterie „Getica”. „La sediul comandamentului Diviziei 2 Infanterie „Getica”, s-a dat citire mesajului șefului Statului Major al Apararii, iar comandantul…

- Aloshop este un brand 100% romanesc și a fost lansat in luna septembrie 2014. Mereu inovator si anticipand cerintele pietei, AloShop tine cont de modificarile aparute in rutina zilnica si vine in intampinarea nevoilor consumatorilor cu produse originale, special concepute pentru a le usura acestora…