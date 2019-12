Stiri pe aceeasi tema

Un nou punct de trecere a frontierei cu Serbia a fost deschis, vineri, la Moldova Noua, judetul Caras-Severin, si face legatura cu localitatea Golubac.

Sezonul de schi nu s-a deschis inca in statiunile din Caras-Severin, din cauza temperaturilor ridicate. Cabanierii de pe Muntele Mic, unde sunt...

Decembrie nu e doar luna cadourilor si a bilanturilor, ci si a taierilor de porci. Din mosi-stramosi, in gospodariile taranilor romani se aud...

Pregateste-ti patinele si gandeste-te la cele mai bune miscari ale tale pentru ca s-a deschis Palas Ice! Cu o suprafata de 1.200 mp, care poate gazdui pana la 300 de persoane, patinoarul este locul potrivit unde poti sa iti petreci timpul liber alaturi de prieteni, dar si de copii, si sa va distrati…

Procurorii DIICOT de la Caraș-Severin au facut 9 perchezitii domiciliare, pe raza județului Caraș-Severin, dintre care una la Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadurl IPJ Caraș-Severin, anunta surse judiciare.

Podul Eroilor din Timișoara a fost reabilitat de asocierea de firme Super Construct și Pod Construct, cu 3,69 de milioane de lei...

Iarna și-a facut deja simțita prezența in mai multe zone ale țarii, iar Poliția Romana ii avertizeaza inca de duminica pe șoferii care circula pe drumuri cu...