Stiri pe aceeasi tema

- Pirtiile din nordul Italiei au inceput sa se redeschida, unele dintre ele pentru prima oara intr-un an și jumatate. Administratorii sint convinși ca vor putea face fața oricarui scenariu. Toți turiștii trebuie sa arate certificatul verde inainte sa intre pe zapada. De asemenea, in telecabine, sint cel…

- Partiile din nordul Italiei au inceput sa se redeschida, unele dintre ele pentru prima oara intr-un an și jumatate. Administratorii sunt convinși ca vor putea face fața oricarui scenariu.

- Autoritatile din capitala Ucrainei, Kiev, au implementat luni o serie de masuri severe pentru a incerca sa limiteze cresterea numarului de infectari cu noul coronavirus, un fenomen ce afecteaza mai multe tari din Europa de Est in care ratele de vaccinare sunt mici, informeaza Reuters. Ucraina…

- In Cehia, masca revine in toate spațiile inchise, inclusiv la birou, și se reduce valabilitatea testelor Covid, in timp ce Austria urmeaza modelul Italiei și anunța ca certificatul verde devine condiția pentru a te prezenta la locul de munca.

- Autoritatile din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime din Rusia, au anuntat luni implementarea progresiva a pasaportului sanitar in urma cresterii numarului de infectari cu noul coronavirus, in contextul in care pandemia de COVID-19 inregistreaza o evolutie exploziva la nivelul intregii tari,…

- Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni a deschis, duminica dimineata, un nou compartiment ATI, cu 15 paturi pentru pacientii pozitivi sau suspecti de COVID-19, dupa ce in cursul noptii a crescut numarul persoanelor care s-au prezentat la Unitatea de primiri urgente a unitatii sanitare. “Sub presiunea…

- Este coada de ambulante cu bolnavi, unii diagnosticati cu Covid-19, care asteapta la rand in curtea spitalului de Boli Infectioase Iasi. Oamenii primesc tratament chiar in interiorul ambulantelor pana ce se elibereaza un pat in spital. Managerul unitatii medicale, Florin Rosu, a declarat ca majoritatea…

- Noul an scolar 2021 - 2022 incepe luni, cu prezenta fizica la cursuri in cea mai mare parte a unitatilor de invatamant din Romania, dar cu masuri de protectie sanitara in contextul cresterii numarului de infectari zilnice cu SARS-CoV-2.