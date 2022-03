Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au inceput controalele tematice de Paște pentru a preveni apariția de toxiinfecții alimentare, informeaza G4Media . Controalele sunt realizate in toate pietele agro-alimentare, abatoarele si centrele de sacrificare cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care prevede amendarea cu 10.000 de lei si suspendarea activitatii pentru o perioada de 30 de zile de la prima abatere pentru operatorii economici care comercializeaza bauturi alcoolice si produse din tutun minorilor sub 18 ani. Șeful statului a…

- In cursul lunii februarie, consilierii din cadrul Direcției Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Argeș au efectuat 266 de controale in supermarketuri, hypermarketuri, abatoare, magazine, fabrici, ferme. In aceeași perioada, pentru neconformitațile constatate, consilierii DSVSA…

- SC Unifrutti Impex SRL a initiat retragerea de la comercializare si rechemarea de la clienti a unui lot de pomelo de provenienta China, ca urmare a depasirii valorilor admise de reziduuri de pesticide (Clorpirifos), arata doua anunturi postate, marți, pe site-ul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost audiat de procurori, in dosarul deschis dupa incidentul din Parlament, cand a fost agresat de liderul AUR, George Simion. Procurorii din cadrul Parchetului General l-au audiat pe ministrul Energiei, in acest dosar deschis in rem, in care faptele sunt de ultraj…

- Un elev de clasa a sasea din Turda ar fi fost batut cu pumnii si picioarele de profesorul de matematica. Polițiștii s-au autosesizat in acest caz, pana in prezent nefiind depusa nicio plangere privind incidentul care s-ar fi petrecut in scoala. „Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public,…

- Autoritatatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA anunta ca retrage de pe piata mai multe loturi de migdale. Decizia a fost luata dupa ce s au constatat valori marite de acid cianhidric sau cianura.Reprezentantii ANSVSA au precizat ca motivul il reprezinta proportia crescuta…

- Hipermarketurile și supermarketurile vor fi deschise pana vineri 31 decembrie 2021, dar vor avea program mai scurt decat in mod obișnuit, iar pentru sambata 1 ianuarie și duminica 2 ianuarie 2022, marile magazine vor avea un program special. Toate marile magazine vor fi inchise in prima zi din 2022,…