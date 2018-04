Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de deschidere a Salonului de Carte Bookfest Timișoara, ediția a VII-a, ce va avea loc joi, 19 aprilie, de la ora 12:00, la Centrul Regional de Afaceri CRAFT (Bulevardul Eroilor de la Tisa, nr. 22).

- Timisorenii cu drag de lectura sunt așteptați, in perioada 19-22 aprilie, la Centrul Regional de Afaceri, pentru o noua editie a Salonului de carte "Bookfest" ... The post Mircea Cartarescu isi va lansa „Jurnalul” la Bookfest Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Primul dintre cursuri se adreseaza persoanelor din unitațile a caror activitate are impact asupra mediului. Prefecționarea este organizata prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, iar perioada de desfașurare este 23 aprilie – 4 mai, de luni pana vineri intre orele 17– 21.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o noua serie a cursului de contabil cu aplicații practice in Programul SAGA. Cursul se desfașoara in perioada 2 aprilie – 2 mai, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, iar taxa de participare este de 1.000 de lei. “Cursul are caracter…

- Cuplurile din vestul țarii care iși unesc destinele in acest an sunt așteptate sa treaca pragul unuia dintre cele mai faimoase targuri de nunți din Timișoara. Este vorba de Salonul Mirilor, care are loc in perioada 23 – 25 februarie, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara. Vizitatorii, și in special…

- O noua ediție a Salonulului Industriei Usoare și-a deschis deschide porțile, astazi la Timișoara! Incepand de astazi si pana in 18 februarie, Centrul Regional de Afaceri al CCIAT gazduiește ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare, eveniment devenit tradițional in randul expozițiilor de profil…

- S-a dat startul seminariilor organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru firmele interesate sa afle care sunt ultimele noutați legislative din diferite domenii, și nu numai. Astazi, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, CCIA Timiș a organizat primul seminar din acest…

- Ediția cu numarul 53 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj cutremurator despre Centrul Regional de Toxicologie…