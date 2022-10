Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Emmanuel Macron a deschis luni Salonul Auto de la Paris, la patru ani de la ultima ediție. Expoziția are un numar limitat de producatori, in principal din Franța și din China. Iubitorii de mașini se pot bucura de revenirea acestui eveniment. Dar, dupa o anulare in martie 2020 din cauza…

- Mașina electrica Mobilize Solo de la Renault are doar 1,37 m lungime și este conceputa pentru o singura persoana, transmite producatorul francez Renault, intr-un comunicat al grupului . Vehicului va fi prezentat, in premiera, la Salonul Auto de la Paris (17-23 octombrie). Au fost publicate primele fotografii…

- Dacia va prezenta la Salonul Auto de la Paris (17-23 octombrie) conceptul Manifesto și seria limitata Duster «Mat Edition», dar cea mai importanta noutate este legata de primul motor hibrid din gama, prezent pe Jogger. Deschiderea comenzilor va avea loc la inceputul anului 2023, primele livrari urmand…

- Guvernul de la Paris a depus o oferta la autoritatea de reglementare a pietei, pentru a cumpara toate actiunile pe care nu il detine deja la grupul, pentru 12 euro pec unitate, respectand pretul pe care il anuntase deja in timpul verii. Guvernul intentioneaza sa lanseze oferta pe piata pe 10 noiembrie,…

- „La treizeci de ani de la incheierea productiei, Renault va profita de momentul deschiderii Salonului Auto de la Paris 2022 pentru a dezvalui noua interpretare a Renault 4, recunoscut la nivel international. Echipa de designeri care lucreaza sub conducerea lui Gilles Vidal, VP Renault Design, a dat…

- PROTESTE in Franța: Peste 200 de manifestații in marile orașe – Oamenii sunt revoltați din cauza salariilor mici. Oamenii au ieșit in strada in Franța. Angajații din transporturi, educație și servicii publice au protestat din cauza salariilor și pensiilor mici. Oamenii sunt revoltați de noua reforma…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a declarat luni ca ”acordurile cu Comisia Europeana au fost rupte”, acuzand aceasta institutie ca nu a respectat intelegerea de a debloca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Poloniei in schimbul desfiintarii camerei disciplinare pentru judecatori,…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), germanul Thomas Bach, prevede "o noua era" pentru Jocurile Olimpice, in 2024 la Paris, dupa vizita sa in capitala Frantei si intalnirea cu presedintele Emmanuel Macron, cu doi ani inaintea ceremoniei de deschidere a competitiei, informeaza EFE, potrivit…