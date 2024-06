Odata cu redeschiderea circulației pe Transfagarașan, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș a reactivat un punct esențial pentru intervenții de urgența. Situat in zona „District Piscu Negru”, acest punct dispune de un echipaj de paramedici SMURD pregatit sa intervina la orice ora din zi și din noapte, pana pe 19 septembrie. Operaționalizarea punctului de […] The post S-a deschis punctul pentru situații de urgența de pe Transfagarașan. Pana cand va fi disponibil appeared first on Puterea.ro .