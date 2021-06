Stiri pe aceeasi tema

- „Conceptul este simplu. Practic, oamenii care se afla in nevoie in Romania astazi primesc trei tipuri de ajutoare: este acest VMG, este alocatia pentru sprijin familial, care se da pentru familie, in functie de cati copii sunt si este ajutorul de incalzire.Principala problema a acestui sistem este ca…

- In doar cateva zile, satul Ojdula din județul Covasna a devenit epicentrul unei lupte pana acum mute, duse ani intre om și urs in satele montane din Romania. Aici, oamenii se saluta cu „a trecut și pe la tine ursul aseara?” și s-au obișnuit sa doarma iepurește din cauza galagiei pe care o fac cainii…

- Deși este de doar 10 luni in Romania, E.S. Maciej Lang, noul ambasador al Poloniei la București a avut suficient timp sa invețe limba romana, in care se exprima aproape cursiv, și sa descopere care este cea mai mare bogație a acestei țari: oamenii....

- In cadrul unei conferințe de presa, deputatul Marian Rasaliu a vorbit despre efectele crizei politice din coaliția de dreapta asupra cetațenilor Romaniei. Totodata, parlamentarul a lansat ideea unui protocol transpartinic la nivelul județului Brașov. ”Acum mai mult ca oricand, politicul trebuie sa lucreze…

- Oamenii s-ar putea testa rapid pentru a depista daca au sau nu coronavirus chiar și in farmacii. Ministerul Sanatații a facut o propunere in acest sens. Ministerul Sanatații propune ca farmaciile comunitare și oficinile comunitare rurale sa poata desfașura activitați de testare rapida antigenica pentru…

- Grupul Digi a anuntat pe Bursa de la Bucuresti ca a ajuns la un acord pentru vanzarea operatiunilor din Ungaria catre 4iG Plc. Cele doua companii au incheiat un acord preliminar si neobligatoriu pentru achizitia Digi Ungaria si a filialelor Invitel Ltd. si I TV Ltd. „Societatea doreste sa informeze…

- Programul magazinelor din București și din unele localitați din Romania a suferit schimbari majore in urma noilor restricții impuse de autoritați și intrate in vigoare de duminica seara, 28 martie. Oamenii au acces la cumparaturi pentru o durata mai scurta de timp, insa cetațenii trebuie sa știe ca…

- Daca șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat zilele trecute ca este mult prea devreme pentru a spune cum va arata situația de Paște, patronul FCSB, Gigi Becali, a facut cateva afirmații la adresa secretarului de stat al MAI, dupa ce au aparut mai multe zvonuri…