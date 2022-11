S-a deschis oficial Târgul de Crăciun din centrul Timișoarei FOTO Targul de Craciun din Piața Victoriei a fost deschis oficial astazi, evenimentul incluzand un concert TM Groove & friends. 50 de casuțe ale comercianților ii așteapta pe timișoreni la targul organizat conform unui proiect arhitectural al asociației sibiene „Events for Tourism”, organizator tradițional al Targului de Craciun de la Sibiu. „3, 2, 1 … și […] Articolul S-a deschis oficial Targul de Craciun din centrul Timișoarei FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

