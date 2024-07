S-a deschis o nouă fabrică în România. Se fac angajări masive Saint-Gobain a inaugurat o noua unitate de producție in Romania, marcand o investiție semnificativa de peste 50 de milioane de euro. Se fac angajari pe banda rulanta, iar compania promite salarii atractive și beneficii pentru cei care cauta un loc de munca. Angajari la o noua fabrica Aceasta noua linie de producție, care a inceput […] The post S-a deschis o noua fabrica in Romania. Se fac angajari masive appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concedieri masive au loc in perioada urmatoare la o fabrica din Romania secializata in producția de cablaje auto, unde sute de angajați vor fi dați afara din cauza cererii reduse de mașini electrice.

- Compania germana Leoni, unul dintre cei mai importanți producatori de sisteme de cablaj și componente pentru industria auto, cu operațiuni in 27 de țari și un numar de peste 95.000 de angajați, a fost recent preluata de miliardarul austriac Stefan Pierer, care a demarat un proces de concedieri in Romania.…

- Lasselsberger, una dintre companiile grupului austriac in Romania, intenționeaza sa construiasca un ansamblu de producție in Sandulești, județul Cluj, pentru care a solicitat guvernului ajutor de stat prin programul național de construcții, conform unei decizii a acționarilor. Grupul austriac Lasselsberger…

- O noua fabrica se va deschide in Romania. Este vorba, mai exact, de Adore Home, care planuiește sa-și extinda prezența in noua țari din Europa Centrala și de Vest. Producatorul turc de mobila estimeaza ca va inregistra pe piața romaneasca o cifra de afaceri de 3 milioane de euro in acest an, de 2,3…

- Un important producator german de utilaje pentru industria textila deschide doua puncte de lucru in Romania și va construi o fabrica, cu o investiție estimata la aproximativ 500 de milioane de euro. Patrick Mock, directorul companiei, a confirmat ca deja a fost inchiriata o fosta hala industriala pentru…

- Ministerul Energiei creeaza cadrul legislativ pentru a permite romanilor sa consume energie electrica regenerabila, produsa local sau in vecinatate. Ministerul Energiei inițiaza un Grup de Lucru pentru dezvoltarea Comunitaților de Energie in Romania și lanseaza invitația de aderare la Grup entitaților…

- Zabka are planuri ambițioase de extindere pe piața locala, urmarind sa dezvolte o rețea de 200 de magazine de proximitate The post Retailerul polonez se extinde pe piața locala Zabka lanseaza lanțul sau de supermarketuri in Romania și pregatește angajari masive first appeared on Informatia Zilei .

- Premiera pentru Romania: a fost lansat primul magazin inteligent autonom, fara casa, fara cozi și deschis non-stop. Magazinul a fost deschis pe 9 aprilie, in București, intr-o zona importanta a Capitalei cu mulți corporatiști. Primul magazin inteligent autonom din Romania este o investiție realizata…