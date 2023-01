S-a deschis dosar pentru ucidere din culpă în cazul celor trei copii morți în incendiul din Bucureşti Poliția Capitalei anunța ca, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 5, s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul incendiului in care au murit trei copii, in Sectorul 5 al Capitalei. Dincolo de imensa tragedie, cazul este unul ciudat, avand in vedere ca a ars doar patul in care se aflau cei trei copii, iar incendiul era stins cand au ajuns pompierii. „La data 31 ianuarie 2023, in jurul orei 5:37, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 19 au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca la o locuința, din Sectorul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

