S-a deschis dosar penal de ucidere din culpă, la Cluj-Napoca, unde un bărbat a căzut de la etajul 3 și a murit Un barbat in varsta de 80 de ani a murit, sambata seara, dupa ce a cazut de la etajul al III-lea al unui bloc din Cluj-Napoca de pe strada Tulcea, politistii efectuand cercetari pentru stabilirea circumstantelor in care a avut loc incidentul. "In aceste momente intervin la fata locului pompierii din Detasamentul 1 Cluj-Napoca cu o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD. Se efectueaza manevre de resuscitare pentru un barbat care a fost gasit in stare de inconstienta, fara semnale vitale, si care se pare ca a suferit mai multe leziuni in urma caderii de la inaltime",… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

