CFR SA a transmis, duminica dimineața, ca, din cauza unor probleme tehnice neprevazute, se inregistreaza mici intarzieri in circulația trenurilor pe ruta ruta directa Gara de Nord – Aeroport care a fost deschisa in noaptea de sambata spre duminica. Dat fiind faptul ca este prima secție de cale ferata, pe care se aplica sistemul de […] The post S-a deschis circulația trenurilor intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni, au aparut și primele probleme appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .