S-a deschis centrul de evaluare a pacienților cu COVID de la Spitalul Județean din Timișoara Timișorenii infectați cu COVID-19 pot fi evaluați și la Spitalul Județean. Centrul de evaluare din cadrul unitații sanitare, al optulea din județ, a devenit luni operațional. Acesta funcționeaza in zona ambulatoriului, iar programul este de luni pana vineri intre orele 13:00 și 17:00. „Centrul va oferi pacienților pachetele complete de ingrijiri anunțate de Ministerul Sanatații, […] Articolul S-a deschis centrul de evaluare a pacienților cu COVID de la Spitalul Județean din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

