Senatorul USR Mihai Gotiu anunta ca a depus la Senat o propunere legislativa pentru interzicerea taierilor de paduri in parcurile nationale.

Intr-o interventie live pe Facebook, el a precizat ca este vorba despre un proiect la care a lucrat trei ani, alaturi de consilieri si reprezentanti ai societatii civile, scrie agerpres.ro.

"E o propunere legislativa care vine dupa numeroase vizite in teren, in parcurile nationale ale Romaniei, unde am vazut dezastrul…