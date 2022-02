Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca afirmațiile legate de creșterea geometrica a numarului de copii infectați sunt neadevarate și ca i-a transmis ministrului Educației toate cifrele. Alexandru Rafila spune ca, in ciuda numarului mare de cazuri, proporția de persoane internate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, marti, 11 ianuarie, la Constanta, ca Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide creșteri de cazuri COVID din Europa, dupa ce, bilantul COVID de marti a raportat aproape 9.000 de cazuri noi, dublu fata de ziua precedenta."In mod evident ne aflam…

- Alexandru Rafila, ministrul sanatații, a dezvaluit, marți seara, la Aleph News, ca va face cea de-a treia doza de vaccin impotriva coronavirusului doar in cazul in care aceasta va reprezenta o condiție de calatorie in Uniunea Europeana, informeaza Mediafax . „Punem prea multa pasiune pe astfel de subiecte.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre cum privește oligativitatea vaccinarii anti-Covid-19 in Romania, in contextul in care tot mai multe țari din Europa au in vedere aceasta constrangere. Din pacate, valul produs de tulpina Omicron este așteptat și in Romania, iar rata de vaccinare…

- Ministrul Sanatații a vorbit, joi dimineața, despre situația Covid-19 actuala, avand in vedere riscul ca tulpina Omicron sa fie deja existenta in Romania. Alexandru Rafila trage un semnal de alarma privind rata mica de vaccinare a categoriilor de persoane vulnerabile, cat și o posibila aglomerare a…

- Intr-o intervenție la Europa FM, Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a spus ca autoritațile trebuie sa se concentreze pe vaccinarea persoanelor varstnice, vulnerabile. In caz contrar, riscam ca la finalul anului sa ne confruntam cu o creștere rapida a cazurilor Covid-19, accentuata și de apariția…

- Alertele Comisiei Europene privind tulpina Omicron tensioneaza și mai tare situația Covid-19 in Europa, respectiv Romania. Cu toate acestea, prezența la vaccinare este redusa, iar riscurile transmiterii comunitare cresc exponențial de la o zi la alta. Alexandru Rafila a explicat, duminica seara, condițiile…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat sambata, in cadrul unei conferințe de presa, ca a discutat cu specialiștii din sanatate publica despre masurile care se impun in Romania atat in ceea ce privește posibilitatea apariția tulpinii Omicron, cat și a stoparii pandemiei de Covid-19. Rafila…