- O companie din Noua Zeelanda intentioneaza sa implementeze permanent programul de munca de patru zile, dupa ce experimentul de opt saptamani in care angajatii au avut program redus, dar au fost platiti integral, s-a dovedit un succes, informeaza miercuri DPA. ''Productivitatea a crescut, nivelul…

- Germania are de-a face cu un criminal in serie pe care presa straina l-a numit “Otravitorul de sandvișuri”. Autoritațile cred ca barbatul a ucis pana la 21 de oameni prin presararea unui praf toxic in mancarea lor. Autoritațile cred ca barbatul și-a ucis, in decurs de 18 ani, 21 de colegi de la locul…

- Miercuri, euro a scazut la 4,6660 lei. Nivelul atins joi, 4,6695 lei, a depasit precedentul record, de 4.6679 lei, inregistrat in 23 ianuarie, potrivit news.ro. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 4,0348 lei la 4,0518…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6225 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins luni, cel mai mic din decembrie 2017 pana in prezent. Consiliul de Administraţie al BNR a anunţat, în 7 mai, creşterea ratei dobânzii de politică…

- Potrivit unei analize Smartree, unul dintre liderii din Romania pe piața de externalizare a proceselor de HR, Romania inregistreaza un decalaj de 5% raportat la diferențele salariale medii intre barbați și femei, fiind mult sub pragul inregistrat la nivel european. Pe de alta parte, unul dintre elementele…

- "Va mai amintiti de 1 Mai de pe vremea Epocii de Aur? Televiziunea ne prezenta reportaje cu batalioane de muncitori, in salopete, specializati in diverse industrii, focusati pe indeplinirea planului cincinal stabilit de Nicolae Ceausescu, scrie libertatea.ro. Citeste si Florin Citu: Romania…