S-a declanșat operațiunea secretă „dark web” în toată lumea O operațiune fara precedent s-a desfașurat in toata lumea. Procurii și polițiști au acționat pe teritoriul a mai multor state intr-o operațiune denumita de anchetatori „dark web”. Operațiunea a vizat o parte ascunsa a internetului care a dus la arestarea a 179 de vanzatori de droguri opiacee și marfuri ilicite. Arestarile au avut loc in Europa și Statele Unite, au anunțat Departamentul de Justiție al SUA și agenția de poliție europeana Europol. In total, 119 persoane au fost arestate in Statele Unite, doua in Canada, 42 in Germania, opt in Olanda, patru in Regatul Unit, trei in Austria și una… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

