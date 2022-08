S-a declanșat alerta la nivel mondial. Revin măsurile de carantină Japonia devine prima țara, in afara Chinei, care reintroduce masurile de carantina, pe fondul unei explozii fara precedent a numarului de cazuri Covid. Creșteri importante se observa și in Franța, Germania, Italia, Spania și Portugalia, astfel ca se așteapta reintroducerea restricțiilor in aceste state. Totodata, au aparut din nou zonele considerate cu risc, cu masurile […] The post S-a declanșat alerta la nivel mondial. Revin masurile de carantina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In plina vara, intregul continent european continua sa se confrunte cu cresterea preturilor. Cele mai recente date ale Eurostat, publicate vineri, arata ca inflatia anuala in zona euro a atins un nivel record in iulie, de 8,9-, in crestere fata de iunie, potrivit Le Figaro. In detaliu, cresterile de…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis intr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5 plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta 65 , depasind state membre vechi, precum Belgia 59 , Italia, Spania ori Olanda fiecare cu putin…

- Nationala Romaniei a coborat sase locuri fata de luna martie si se afla pe pozitia a 54-a in clasamentul publicat joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Regresul tricolorilor vine dupa rezultatele inregistrate in luna iunie, in Liga Natiunilor, o victorie (1-0 cu Finlanda) si trei esecuri…

- Orice problema care are legatura intr-un fel sau altul cu banii provoaca de cele mai multe ori disfuncționalitați financiare, certuri, neințelegeri intre oameni și chiar desparțiri, care uneori se tranșeaza in instanța.La fel stau lucrurile și in cazul bacșișului, „grija” noastra cea de toate zilele…

- Țarile din UE care mențin restricțiile COVID. Condiții de calatorie in Spania, Italia, Turcia, Germania, Cipru, Franța și altele In mai multe state europene, autoritațile naționale mențin obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in țara, document care atesta vaccinarea,…

- Cehia a detectat, marti, primul sau caz de infectare cu variola maimutei, relateaza Reuters. Este vorba de o femeie care revenea in tara dupa ce a fost la un festival in Belgia, au anuntat oficialii cehi. Si Slovenia a semnalat un caz, al unui barbat care fusese in vacanta in Insulele canare. Acesta…

- Belgia este prima tara care a introdus carantina obligatorie de 21 de zile pentru pacientii infectati cu variola maimutei, dupa ce a raportat patru cazuri pozitive in ultima saptamana, scrie News.ro . Autoritatile sanitare belgiene au luat decizia vineri, potrivit presei belgiene. Persoanele care au…

- Romania avea in 2020 un numar de 844.015 exploatatii viticole, adica echivalentul a 37,9% din cele 2,2 milioane de exploatatii viticole care existau in intreaga Uniune Europeana, arata datele publicate de Eurostat. Marea majoritate a exploatatiilor viticole din UE sunt foarte mici, 83,3% dintre acestea…