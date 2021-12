Stiri pe aceeasi tema

- Decretul de promulgare și Legea pentru modificare Legii nr. 1536/1998 cu privire la activitatea hidrometeorologica au fost publicate astazi in Monitorul Oficial, comunica MOLDPES. Documentul prevede excluderea dublarii competențelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat și ale Agenției de Mediu la capitolul…

- În cadrul ședinței de astazi, Guvernul a aprobat proiectul de modificare a Legii nr. 200 din 2010 privind regimul strainilor în Republica Moldova. Documentul a fost elaborat în urma unei hotarâri adoptate de Curtea Constituționala în 2020, care a constatat ca unele…

- Chiar daca ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat ca Agentia pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare constituie una din prioritațile instituție pe care o conduce in mandatul sau, funcționarea efectiva a acesteia se amana cu inca un an, pentru ca nu exista fonduri pentru…

- Decretul de promulgare și Legea pentru modificarea Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regionala in Republica Moldova au fost publicate in numarul de astazi al Monitorului Oficial. Documentul prevede amplificarea accentelor politicii de dezvoltare regionala incluzand toate regiunile Republicii Moldova,…

- Guvernul nu se grabește sa puna in aplicare legea consumatorilor vulnerabili. Cu toate ca legea ar trebui sa intre in vigoare de la 1 noiembrie, normele metodologice nu au fost inca publicate, in condițiile in care este vorba de un volum excesiv de birocrație.Legea prin care milioane de romani ar putea…

