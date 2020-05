Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a avut probleme, la inchisoare. Fostul lider PSD a fost audiat prin videoconferinta de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru a sustine contestatia la executare, dar a intampinat dificultați tehnice.

- Inalta Curte de Casație și Justiție a judecat, luni, inca un recurs inaintat de avocații lui Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care fostul lider PSD a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare. Liviu Dragnea a fost audiat prin videoconferinta…

- Liviu Dragnea a fost audiat luni prin videoconferinta de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, insa avocatii acestuia au reclamat faptul ca, din cauza unor probleme tehnice, „nu prea s-a inteles mare lucru” din ce a spus fostul presedinte al PSD, scrie Agerpres.Aflat de un an in spatele…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a retrimis la Tribunalul Bucuresti o cerere prin care fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din inchisoare, pe motiv ca este detinut ilegal. Este vorba de o contestatie la executare depusa de Liviu Dragnea, care a invocat un recurs in drept…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a retrimis la Tribunalul Bucuresti o cerere prin care fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea solicita sa fie eliberat din inchisoare, pe motiv ca este detinut ilegal. Fostul președinte al Camerei Deputaților invoca "habeas corpus", un act al Parlamentului englez votat…

- „Azi am vorbit cu Liviu Dragnea. Ma suna cam o data pe saptamana. Era ingrijorat de tot ceea ce se intampla. Vede și el gafele, stupizeniile și masurile haotice luate de cei aflați la putere. M-a rugat sa transmit un mesaj membrilor, simpatizanților si celor care ne-au votat și susținut. De fapt, un…

- Liviu Dragnea le-a transmis romanilor, prin intermediul lui Codrin Ștefanescu, sa nu iși piarda speranta, ca vor veni si vremuri mai bune. „Azi (luni – n.r.) am vorbit cu Liviu Dragnea. Ma suna cam o data pe saptamana. Era ingrijorat de tot ceea ce se intampla. Vede si el gafele, stupizeniile…

