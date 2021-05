Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile in care Bucureștiul a ieșit din scenariul roșu iar incidența cazurilor de imbolnaviri Covid – 19 a scazut sub trei la mia de locuitori, Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența București a decis ridicarea mai multor restricții. Potrivit celor mai noi date de la DSP, incidența inregistrata…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta Bucuresti a decis redeschiderea restaurantelor și a salilor de spectacole, fara a se depași capacitatea de 30%. Masurile intra in vigoare luni, la miezul nopții, informeaza Mediafax. Documentul oficial poate fi consultat AICI! Circulația persoanelor…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta (CMSU) Bucuresti a decis redeschiderea restaurantelor la interior și a salilor de spectacole, la 30 la suta din capacitate. Masurile intra in vigoare la miezul nopții.

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta Bucuresti a decis redeschiderea restaurantelor și a salilor de spectacole, fara a se depași capacitatea de 30%. Masurile intra in vigoare... The post Oficial! Se deschid restaurantele, cinematografele și salile de spectacole in București appeared first…

- Restaurantele ar putea fi redeschise la interior, la 30% din capacitate, iar spectacolele ar putea fi reluate in București dupa ce rata de infectare a scazut sub pragul de trei la mie, in ultimele zile. Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta Bucuresti (CMSU) va discuta, de la ora 11.00, deschiderea…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, vineri, ca daca se mentine trendul descendent al ratei de infectare, in 48 de ore va fi convocat Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) pentru aplicarea masurilor de relaxare.„Vom astepta cele 48 de ore prevazute de hotararea…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a dat detalii despre momentul in care se deschid restaurantele. Salile de sport s-ar putea deschide chiar de marți. Pentru cumparaturile de Paști, prefectul atrage atenția asupra responsabilitații fiecarui cetațean, transmite Mediafax. Masurile de relaxare…

- Capitala este aproape de relaxare. Incidența infectarilor a scazut la 3,68 de infectari la mia de locuitori, duminica, in București, fiind raportate 335 de noi cazuri de imbolnaviri cu Covid-19. Prefectul Capitalei susține ca probabilitatea ca incidența sa scada sub 3,5 la mie este destul de mare. Alin…