- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, sustine ca salariile si pensiile nu vor putea creste asa cum au decis social-democratii. "Tot se spune ca vor taia salarii si pensii. Nu este vorba de asa ceva. Nu pot sa fie crescute potrivit calendarului care este in vigoare in momentul de…

- Lucian Croitoru a declarat ca, in timp ce marile banci centrale ale lumii s-au apucat de noi taieri de dobanzi și de relaxari cantitative, semnele unei noi perioade de scadere economica se aduna. "Am intrat in cea mai lunga perioada de expansiune expansiune economica din istoria Statelor Unite…

- "Nu-i cred (pe liberali n.r.), simplu, nu-i cred, premierul desemnat a anuntat ca scutirile date de PSD sunt un tertip populist, orice venit trebuie impozitat, vor introduce impozitul pe pensiile sub 2000 lei si vor introduce 5,5% CAS. Nu am cum sa-i cred, pana ieri ziceau ca nu-s bani. Acum zic…

- Un nou divorț zguduie lumea mondena din Romania. De data aceasta e vorba despre un cuplu cu vechime, un cuplu discret, despre care nu se știa ca ar avea probleme. Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac ar fi divorțat in secret, la un notar. Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac: ”Anunțam oficial faptul ca am…

- "Am vazut ieri programul de guvernare propus de PNL: 400.000 de oameni concediati, cresterea impozitelor pe salarii prin introducerea unei cote progresive, desfiintarea judetelor si a 2000 de comune din Romania. O spune chiar 'premierul de compromis' pregatit de Iohannis pentru partidele de opozitie",…

- Potrivit raportului anual HR Review & Trends, lansat de eJobs, angajatii din IT continua sa aiba cele mai consistente salarii din Romania, salariul mediu net din IT, la nivel national, fiind anul trecut de 5.731 de lei pe luna. Salariile din domeniul juridic sunt pe locul doi in top, cu venituri medii…

- Dupa ce joi a dezgropat tema predilecta de campanie a PSD din ultimii ani - dreapta taie salariile și pensiile - Viorica Dancila insista. Premierul propune, pe Facebook, partidelor sa semneze un pact prin care sa se angajeze ca nu vor taia aceste venituri. „Vreau ca oamenii sa primeasca…

- Presedintii Klaus Iohannis si Donald Trump au adoptat, marti, la Casa Alba, o declaratie comuna privind intarirea relatiilor Romania-SUA, seful statului spunand ca intalnirea cu omologul american a fost una foarte buna.