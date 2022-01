S-a decis ora de start pentru meciul Simonei Halep: ceasurile ne vor suna devreme

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, locul 15 WTA) și Sorana Cirstea (31 de ani, 38 WTA) vor juca sambata in turul 3 la Australian Open. Organizatorii au anunțat in aceasta dimineața terenurile și orele aproximative pentru meciurile celor doua romance. Prima care va intra in acțiune este Simona Halep. Fostul numar…

- Dupa ce a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (25 de ani, 83 WTA), scor 6-2, 6-0, in turul 2 la Australian Open, Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) joaca sambata in runda urmatoare cu Danka Kovinic (27 de ani, 98 WTA), Danka Kovinic a reușit sa produca surpriza in turul 2 și a eliminat-o pe Emma…

- Se pare ca de cate ori se ivește posibilitatea unei confruntari intre Simona Halep și Emma Raducanu, britanica este eliminata din competiție exact inainte de potențiala confruntare. De data aceasta, la Australian Open, britanica a fost eliminata in turul doi de muntenegreana Danka Kovinic (98 WTA).…

- Simona Halep s-a calificat in șaisprezecimile de finala, dupa ce a invins-o categoric pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (98 WTA). Halep a depașit-o pe adversara sa cu 6-2, 6-0, la capatul unui meci ce a durat o ora și 8 minute. In turul 3, Halep o va intalni pe muntenegreana Danka Kovinic (98 WTA),…

- Jucatoarea de tenis britanica de origine romana Emma Raducanu (19 ani, 18 WTA) a ratat calificarea in turul al treilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, la Melbourne. Campioana de la US Open 2021 s-a oprit in turul al doilea, dupa ce…

- ​A ratat deja întâlnirea la câteva turnee, iar lumea tenisului aștepta ca lucrurile sa stea altfel la Melbourne. Emma Raducanu și Simona Halep nu se vor duela nici la Australian Open, campioana de la US Open fiind învinsa în trei seturi de Danka Kovinic (98 WTA), scor 6-4,…

- Emma Raducanu (19 ani, 18 WTA) s-a calificat in turul 2 la Australian Open dupa ce trecut de Sloane Stephens (28 de ani, 67 WTA), scor 6-0, 2-6, 6-1. Sportiva britanica a analizat prestația sa din meciul impotriva americancei. Emma Raducanu va juca in turul 2 cu Danka Kovinic (98 WTA, 27 de ani). Jucatoarea…

- Emma Raducanu (19 ani, 18 WTA) și Sloane Stephens (28 de ani, 67 WTA) vor juca azi in turul 1 de la Australian Open. Meciul va incepe in jurul orei 12:45, dupa partida Mussetti – De Minaur, și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport 1. Caștigatoarea va juca in turul 2 cu Su Jeon Jang (26…