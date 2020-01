S-a decis: Judecatorii Curtii de Apel Constanta protesteaza fata de abrogarea pensiilor de serviciu. Ce se intampla cu procesele

Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a judecatorilor din cadrul Tribunalului Bistrita-Nasaud, intrunita miercuri in sedinta, a hotarat continuarea suspendarii activitatii de judecata, ca urmare a adoptarii in Camera Deputatilor a proiectului de abrogare a dispozitiilor legale privind pensiile de serviciu pentru personalul…

- F. T. Incepand de ieri, si magistratii de la Curtea de Apel Ploiesti au hotarat ca este cazul sa protesteze, alaturi de colegii lor de la alte instante din judet (Tribunalul Prahova, Judecatoria Ploiesti etc) si din tara, fata de initiativa abrogarii pensiilor de serviciu. Adoptarea acestei masuri vine…

- Curtea de Apel Ploiesti anunta ca judecatorii acestei instante vor suspenda activitatea pe o perioada nedeterminata, in situatia in care pensiile de serviciu ale magistratilor vor fi eliminate. Ca protest fata de intentia privind abrogarea pensiilor speciale, judecatorii Curtii de Apel Ploiesti au…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta avertizeaza ca eliminarea pensiei de serviciu a magistratilor "este de natura a incalca independenta judecatorilorldquo;.Intruniti in cadrul Adunarii Generale a Judecatorilor Curtii de Apel, convocata de presedintele instantei, judecatorul Marius Cristian Epure,…

- Incepand de astazi, 22 ianuarie, Curtea de Apel Bacau iși suspenda activitatea, in fiecare zi, timp de ora, ca protest vizavi de decizia de abrogarea a pensiilor de serviciu. Astazi și maine, instanța nu funcționeaza intre orele 11 și 12, iar saptamana viitoare, zilnic, intre orele 9 și 10. Decizia…

- Adunarea generala a judecatorilor din cadrul Curții de Apel Alba Iulia a decis, marți, suspendarea activitații, incepand din 27 ianuarie, ca urmare a nemulțumirilor legate de abrogarea legii pensiilor de serviciu. Vor fi rezolvate doar cazurile urgente, anunța magistrații, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Magistrații Curții de Apel Alba Iulia iși suspenda activitatea de luni 27 ianuarie. Motivul deciziei de a inceta judecarea cauzelor aflate pe rolul instanței superioare, cu excepția celor urgente este proiectul de lege inițiat de Parlament care privește eliminarea pensiilor de serviciu. Judecatorii…

- Judecatorii Tribunalului Constanta vor acorda termene in toate cauzele cu exceptia celor urgente, timp de o saptamana. Masura a fost propusa si adoptata in cadrul Adunarii Generale a Judecatorilor Tribunalului Constanta, ce a avut loc in cursul acestei zile. Reactia judecatorilor constanteni vine ca…