Plata parcarii pe timpul noptii se suspenda la Constanța si in statiunea Mamaia, pana la sfarsitul anului. Masura a fost decisa, marți, de Consiliul Local, in contextul criticilor venite din partea hotelierilor privind tarifele foarte mari la parcare, care ar fi unul dintre motivele scaderii numarului de turiști, mai ales la Mamaia. Astfel, plata parcarii […]