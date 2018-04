S-a decis extrădarea milionarului ADAMESCU La finalul lunii trecute, fiul lui Dan Adamescu, Alexander, a fost arestat preventiv a doua oara in Marea Britanie dupa ce o instanța londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare. Alexander Adamescu a mai fost arestat in vara anului 2016, fiind acuzat de dare de mita, dar a fost eliberat pe cauțiune. DNA a precizat luna trecuta ca instanta de judecata din Londra a dispus inlocuirea masurii controlului judiciar cu cea a arestarii preventive in cazul omului de afaceri, cercetat de procurorii anticoruptie pentru doua infractiuni de dare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, joi, ca Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat in Marea Britanie, dupa ce el a prezentat unei instante din Londra, in cursul judecarii procedurii de extradare, un document emis in aparenta de Administratia Nationala a Penitenciarelor, document…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, joi, ca Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat in Marea Britanie, dupa ce el a prezentat unei instante din Londra, in cursul judecarii procedurii de extradare, un document emis in aparenta de Administratia Nationala a Penitenciarelor,…

- Decizia a fost pronuntata de sectia a V-a Civila a Tribunalului Bucuresti. Una dintre afacerile de zeci de milioane de euro anual a familiei Adamescu este Unirea Shopping Center. Directia Nationala Anticoruptie a anuntat joi ca Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat in Marea Britanie,…

- Prima reacție a lui Alexander Adamescu, dupa ce a fost arestat in Marea Britanie. Fiul lui Dan Adamescu, prins de autoritați in Londra, neaga ca a falsificat acte in instanța, așa cum susțin anchetatorii. Alexander Adamescu spune ca documentul, depus la dosar in Londra, provenea dintr-o corespondența…

- DNA a anuntat ca fiul lui Dan Adamescu, Alexander Adamescu, a fost arestat in Marea Britanie, dupa ce a prezentat unei instante din Londra, in cursul judecarii procedurii de extradare, un document emis in aparenta de Administratia Nationala a Penitenciarelor, document neasumat insa de aceasta institutie,…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat joi ca Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat in Marea Britanie, dupa ce el a prezentat unei instante din Londra, in cursul judecarii procedurii de extradare, un document emis in aparenta de Administratia Nationala a Penitenciarelor, document…

- Directia Nationala Anticoruptie a anuntat joi ca Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat in Marea Britanie, dupa ce el a prezentat unei instante din Londra, in cursul judecarii procedurii de extradare, un document emis in aparenta de Administratia Nationala a Penitenciarelor, document…

- Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanta londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, anunta Libertatea.ro, citand surse judiciare. Conform sursei…