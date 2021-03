Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Interministerial Euro-2020 a discutat, in sedinta de miercuri, scenariile de acces al publicului la meciurile de la Bucuresti din cadrul Campionatului European. Potrivit frf.ro, la sedinta care a avut loc la propunerea ministrului Eduard Novak au fost prezente persoane cu decizie…

- Dupa șapte zile in care mai mulți mineri s-au blocat in subteran in semn de protest pentru ca nu și-au primit drepturile salariale, aceștia au ieșit aseara tarziu la suprafața. In ședința de Guvern s-a aprobat o hotarare pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind…

- Primele concluzii ale anchetei Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) privind intervenția de la Constanța, unde o femeie a cazut de la balconul locuinței in flacari, sub ochii pompierilor, vor fi facute publice joi, a anunțat șeful DSU, Raed Arafat. Intre timp, au aparut imagini care…

- Primul apel la 112 pentru incendiul de la Matei Balș a venit la ora 5:05, iar primul echipaj a ajuns la spital la 5.14, a declarat secretarul de stat Raed Arafat vineri dimineața, la locul incendiului in care au murit patru pacienți. Conform comandatului intervenției, incendiul se manifesta cu flacara…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat ca in etapa a doua a campaniei de vaccinare se pot imuniza inclusiv persoanele care nu sunt incluse in aceasta etapa, daca raman doze de vaccin nefolosite. “Intenția de la Comitet este sa nu se piarda nici o doza. Ce inseamna acest…

- Starea de alerta va fi cel mai probabil prelungita, intrucat medicii și autoritațile se așteapta ca dupa sarbatori sa existe din nou o creștere a numarului de imbolnaviri in Romania, a declarat Raed Arafat. „Clar ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou creștere, depinde aceasta creștere cat este…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, vineri, o noua hotarare, care vizeaza, in principal, reluarea activitatii pietelor agroalimentare organizate in spatii inchise si actualizarea listei tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinarii…