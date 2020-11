Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Dan Petrescu si-a anuntat, luni, plecarea de la CFR Cluj, afirmand ca si-a reziliat contractul pe cale amiabila, potrivit news.ro."Impreuna cu clubul am decis rezilierea contractului pe cale amiabila. Ca sa oprim orice speculatie, nici nu am fost demis, nici nu mi-am dat demisia. Cred…

- Dan Petrescu a anunțat luni ca și-a reziliat pe cale amiabila contractul cu CFR Cluj. Acesta a anunțat ca are nevoie de o minivacanța. Decizia a fost luata dupa de duminica seara campioana Romaniei a fost eliminata de Poli Iași din Cupa Romaniei. „Impreuna cu clubul am decis astazi rezilierea contractului…

- Dan Petrescu (52 de ani) s-a desparțit oficial de CFR Cluj. Antrenorul a semnat rezilierea amiabila a contractului. CFR Cluj și Dan Petrescu s-au desparțit oficial, la capatul unei ședințe care a avut loc la sediul clubului. Antrenorul principal al campioanei a semnat rezilierea amiabila a contractului,…

- Dan Petrescu (52 de ani) s-a desparțit de CFR Cluj, dupa eșecul din Cupa Romaniei, 0-1 cu Poli Iași. Decizia ar fi fost luata in urma unei intalniri de urgența in noapte a șefilor campioanei, transmite fanatik.ro. Petrescu și-a anunțat in mai multe randuri intenția de a pleca, dar a fost ținut…

- Dan Petrescu (52 de ani) a fost demis de la CFR Cluj, dupa eșecul din Cupa Romaniei, 0-1 cu Poli Iași. Relația dintre Dan Petrescu și conducerea campioanei Romaniei nu era deloc buna. Tensiunile s-au accentuat in ultima vreme, pe fondul rezultatelor slabe. „Bursucul” și-a anunțat in mai multe randuri…

- Partida FC Farul Academica Clinceni se va juca pe stadionul "Gheorghe Hagi" din Constanta, urmand a incepe la ora 13.30. Aflata in lupta pentru calificarea in turneul play off al Ligii a 2 a, FC Farul Constanta este angrenata si pe un al doilea front competitional, Cupa Romaniei, in care va evolua sambata,…

- FC Rapid a anunțat, pe site-ul oficial, desparțirea de antrenorul Adrian Iencsi. „Incepand de astazi, conducerea interimara a bancii tehnice va fi asigurata de catre Mihai Iosif și staff-ul sau de la formația secunda, pana la numirea unui nou antrenor principal. Situația echipei și strategia pentru…

- Formatia FCSB a invins Dinamo, scor 3-2, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii I. Dinamovistii au jucat in inferioritate numerica din minutul 75, cand a fost eliminat Ismael Lopez Blanco. De la Dinamo a fost eliminat si Rauta in minutul 90+1. Au marcat Tanase ‘8, ’76 (penalti) si Cristea ’17 pentru…