- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca va avea o discutie marti cu sefii din Justitie, pe tema legii pensiilor speciale. Ea a precizat ca va creste varsta de pensionare la magistrati si ca este o discutie transata deja. Ministrul Justitiei a declarat la B1 ca va avea o discutie, prima de…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, in timpul unei vizite la Tribunalul Arad, ca aducerea in Romania a lui Darius Valcov este o chestiune de cateva zile."Este o procedura in curs, statul italian, prin Ministerul Justitiei, a luat legatura cu Politia Romana. E o problema de zile,…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor in guvernul Ciolacu, le-a transmis luni colegilor din conducerea PNL ca a primit vinerea trecuta o comunicare de la Comisia Europeana care cere scaderea deficitului bugetar, in caz contrar urmand sa suspende o parte din fondurile europene de coeziune, au declarat pentru…

- Varsta de pensionare va creste in cazul tuturor categoriilor de pensii speciale, va creste perioada la care se va raporta calculul si de asemenea se va majora treptat si perioada petrecuta in activitatea respectiva, astfel incat cheltuielile cu aceste pensii vor converge foarte mult catre sistemul contributiv,…