Stiri pe aceeasi tema

- Roberto Mancini, antrenorul echipei ruse de fotbal Zenit Sankt Petersburg, va fi noul selectioner al nationalei Italiei, au anuntat marti Gazzetta dello Sport si Corriere dello Sport. Roberto Mancini s-a intalnit luni cu doi oficiali ai Federatiei italiene de fotbal (FIGC), Alessandro Costacurta si…

- Tehnicianul echipei Zenit Sankt Petersburg, Roberto Mancini, va fi numit selectioner al Italiei pana la 20 mai, anunta, marti, presa italiana, potrivit news.ro.Sky Italia anunta ca oficialii federatiei au ajuns la un acord cu Mancini, dupa refuzual lui Carlo Ancelotti de a prelua Squadra Azzura.…

- Roberto Mancini a ajuns la un acord cu Federatia Italiana de fotbal, urmand sa fie numit in perioada urmatoare in funcția de selecționer al "Squadrei azzurra", anunța Sky Sports. Actualul antrenor al lui Zenit Sankt Petersburg este așteptat sa preia naționala Italiei in luna mai, dupa ultima etapa a…

- Roberto Mancini, noul selecționer al Italiei. In varsta de 53 de ani, fostul mare atacant e inca sub contract cu Zenit Sankt Petersburg, dar ”transferul” sau pe banca ”Squadrei azzurra”, care a ratat calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018, nu e o problema. Luigi Di Biagio, care a preluat…

- Reputatul tehnician italian Fabio Capello, care si-a construit un palmares remarcabil, mai ales la cluburile Real Madrid si AC Milan, a anuntat luni ca pune capat carierei de antrenor, dupa o experienta nereusita in China. Chestionat de Radio Anch'io Sport in legatura cu posibilitatea de a prelua…

- Ludogoreț - Milan 0-3. Fundașul roman Cosmin Moți admite ca a greșit impingandu-l in careu pe Cutrone, inainte de golul 2: "Intr-o secunda a trebuit sa iau o decizie și am facut 11 metri. Regret, dar se intampla". Gazzetta dello Sport i-a dat nota 5,5. Mai bine de-o ora jucase chiar foarte bine, solid…

- Mai mereu rezerva in Serie A, unde e greu sa treaca de zidul Albiol-Koulibaly, Vlad Chiricheș ar putea prinde totuși mai multe partide la Napoli in a doua jumatate a sezonului. Tehnicianul Marizio Sarri planuiește sa il odihneasca pe Albiol in Europa League, competiție unde il va folosi pe capitanul…

- Luigi Di Biagio, selecționer interimar al naționalei de fotbal a Italiei. Fotul mijlocaș de la Lazio, AS Roma sau Inter Milano va pregatii Squadra Azzurra pentru meciurile amicale din luna martie. Fara selectioner de la plecarea lui Gianpiero Ventura, in noiembrie 2017, Italia va juca in compania Argentinei…